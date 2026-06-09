Portare performance, talk e coralità dentro i mercati rionali, trasformandoli da luoghi di spesa a spazi di cultura condivisa. È questo l'obiettivo di 'Onda X i Mercati', il nuovo format ideato dall' Associazione Culturale Onda, che debutta con il suo primo episodio sabato 13 giugno dalle 18 al Mercato del Tufello. Un evento a ingresso libero, senza palchi tradizionali e con oltre cinquanta partecipanti tra artisti, associazioni e cittadini, realizzato con il patrocinio del Municipio III Roma Montesacro.

Il mercato rionale, per una sera, smette di essere solo il luogo della spesa e diventa spazio di cultura condivisa. “La cultura abita dove la vita accade. Onda nei Mercati favorisce - afferma Sergio Gabriele Bruni, direttore artistico e presidente dell’Associazione Culturale Onda - la costruzione di relazioni e la coesione della comunità, contribuendo a rafforzare la presenza attiva della popolazione nel quartiere e a trasformare spazi quotidiani come i mercati rionali in luoghi in cui l'arte e le persone si incontrano quotidianamente.”

L'Episodio Uno, in programma il 13 giugno nel Municipio III Montesacro, nasce dal quartiere e con il quartiere. È costruito insieme alle scuole del territorio — con i bambini della V elementare dell'Istituto Comprensivo P. Maffi — e con Auser, che porta sul tema dell'invecchiamento attivo la voce di chi il quartiere lo abita da una vita. Il risultato è un incontro tra generazioni e linguaggi: oltre cinquanta tra artisti e partecipanti attraversano la stessa sera, dai più piccoli del coro agli artisti di scena, dalle realtà associative ai cittadini del Municipio. Nessuno spettatore passivo: il pubblico siede tra i banchi, accanto agli interpreti. Ad aprire è l'intervento di magia di Kay La Ferrera, vincitore di Tú Sí Que Vales 2025, seguito dal monologo brillante 'La Cosa' dell'attrice e autrice Antonia Fama. Cuore della serata è il talk con Barbara Alberti e Antonella Attili, condotto da Manuel Manfrè. A chiudere, il concerto del Coro Onda Diffuso e gli annunci sul futuro del progetto. Con il nuovo format sociale la musica giunge dove serve, nei luoghi reali delle persone, nei mercati, negli spazi quotidiani, nei punti in cui una comunità esiste davvero.