circle x black
Cerca nel sito
 

Alba Parietti contro con Lucrezia Lante Della Rovere: "Mi aspetto delle scuse". Cosa è successo

Il personaggio televisivo risponde alle dichiarazioni dell'attrice che sostiene di non innamorarsi "ogni 5 minuti" come la showgirl

Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere - (Ipa)
Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere - (Ipa)
09 settembre 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Scontro inaspettato tra Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere. La conduttrice televisiva e opinionista è rimasta sconvolta dalle parole dell'attrice che, ospite de 'La volta buona', ha dichiarato di essere "esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti".

E oggi in un post Instagram arriva la replica della diretta interessata. "Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta", scrive la Parietti, spiegando che gli amori importanti nella sua vita sono stati "pochi, profondi e significativi" e di essere capace "di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti 'di passaggio'".

Per questo "trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita". Per il personaggio televisivo "esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva".

"Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori, emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alba Parietti Lucrezia Lante Della Rovere parietti instagram Alba Parietti Lucrezia Lante Della Rovere parietti rovere La volta buona
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza