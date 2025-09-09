Scontro inaspettato tra Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere. La conduttrice televisiva e opinionista è rimasta sconvolta dalle parole dell'attrice che, ospite de 'La volta buona', ha dichiarato di essere "esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti".

E oggi in un post Instagram arriva la replica della diretta interessata. "Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta", scrive la Parietti, spiegando che gli amori importanti nella sua vita sono stati "pochi, profondi e significativi" e di essere capace "di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti 'di passaggio'".

Per questo "trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita". Per il personaggio televisivo "esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva".

"Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse. Se desidera parlare di sentimenti, lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. I sentimenti e i conseguenti dolori, emozioni e sofferenze sono una cosa seria per tutti. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto", conclude.