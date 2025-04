Alice Campello sarà oggi, sabato 5 aprile, ospite a Verissimo. L'influencer e fashion blogger torna nel salotto di Silvia Toffanin dopo aver confermato pubblicamente il ritorno di fiamma con il marito Alvaro Morata, papà dei suoi 4 figli.

Alice Campello, chi è

Alice Campello è un’influencer e fashion blogger da quasi 4 milioni di follower su Instagram. È nata a Mestre, in provincia di Venezia, il 5 marzo del 1995. Il papà Andrea è il proprietario della Campello Motors, una delle concessionarie d’auto più importanti. Ha studiato presso la facoltà di Marketing della IULM di Milano. Insieme alla mamma, Campello ha realizzato una collezione di borse dal nome ‘Avril Bag’ che ha ottenuto un grande successo. Successivamente ha lanciato una linea beauty biologica e cruelty-free, ‘Masqmai London’. Nel bagaglio da imprenditrice, Alice Campello è anche proprietaria del brand di abbigliamento ‘The Akala Studio’, che offre capi per donna, uomo e bambino.

L'amore con Alvaro Morata

Alice Campello è sposata con Alvaro Morata. I due si conoscono nel 2016, quando il calciatore spagnolo le chiede di uscire insieme per un appuntamento. Nasce così una delle storie d’amore più amate sulle piattaforme social: dopo un anno di relazione, il 17 giugno del 2017 i due convolano a nozze nella Basilica del Redentore a Venezia. Dal loro amore, nascono quattro figli: il 29 luglio 2018 i due gemelli, Leonardo e Alessandro. Poi, il 29 settembre 2020 nasce Edoardo, terzo figlio della coppia, mentre il 9 gennaio 2023 diventano genitori della piccola Bella.

La coppia aveva annunciato la rottura ad agosto del 2024: "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto", aveva scritto Alvaro Morata nelle storie su Instagram.

Il motivo della separazione non è stato mai dettato da tradimenti: "Non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante continue incomprensioni che piano piano hanno logorato il rapporto", aveva spiegato l'attaccante del Milan.

A gennaio del 2025 con una storia Instagram hanno annunciato di essere tornati insieme, concedendo un’altra possibilità alla loro famiglia. A lanciare l'indiscrezione sono stati i media spagnoli, in particolare sarebbe stato proprio il giornalista Javier de Hoyos a verificare personalmente la notizia con Alvaro Morata, contattandolo telefonicamente. "Javi, devo dirvi che sì, ci stiamo dando una seconda possibilità", queste le parole diffuse dal giornalista durante il programma spagnolo Ni que fueramos.

"Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c'è il vero amore, ci si impegna fino alla fine", queste le parole Alice Campello sulla separazione e sulla successiva riappacificazione con il calciatore spagnolo Alvaro Morata. Alice Campello ha ritrovato ora la serenità accanto al marito Alvaro Morata e con il quale sta costruendo un nuovo capitolo di vita a Istanbul, dove il bomber gioca, insieme ai figli.

Il parto complicato

Alice Campello, ospite a Verissimo, aveva parlato per la prima volta delle complicazioni dopo il parto della piccola di casa, la quarta figlia avuta con Alvaro Morata, Bella. "Il parto è andato bene, ma il problema è arrivato dopo", ha raccontato l'imprenditrice. E ha spiegato: "Ho avuto un'emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue".

Alice Campello a Silvia Toffanin ha detto che ha rischiato di perdere l'utero: "L'ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell'utero. Se il palloncino non avesse fermato l'emorragia avrebbero dovuto asportarmi l'utero altrimenti sarei morta".