La comica ha raccontato sui social il motivo del suo ricovero in ospedale
Alice Mangione si trova attualmente ricoverata in ospedale per un'infiammazione ai reni. "Pensavo fosse una cistite invece era un calesse", ha scritto l'attrice e comica a corredo di uno scatto direttamente dal letto di un ospedale.
"Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? Ho un po’ esagerato e ho fatto arrivare l’infiammazione fino ai reni, così da sabato sono ricoverata", ha spiegato Mangione che però ha rassicurato i follower.
"Niente di grave davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto (prestissimo spero!) sarò fuori", ha scritto ancora la comica.