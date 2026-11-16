circle x black
Cerca nel sito
 

Alla Fenice trionfo per 'Fedora': tutto esaurito e applausi per quasi 20 minuti

Successo di pubblico per le prime due recite del melodramma di Umberto Giordano, tornato a Venezia dopo quasi sessant'anni. Convinti consensi per la regia di Hugo de Ana, la direzione di Donato Renzetti e il cast

(Una scena di 'Fedora' - pagina Facebook del Teatro La Fenice)
(Una scena di 'Fedora' - pagina Facebook del Teatro La Fenice)
Segui Adnkronos su Google
16 novembre 2026 | 11.01
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Tutto esaurito e applausi finali che hanno sfiorato i venti minuti: è stato uno straordinario successo di pubblico per le prime due recite di 'Fedora' di Umberto Giordano, andate in scena il 14 e 15 novembre al Teatro La Fenice di Venezia. Il melodramma, assente dal palcoscenico veneziano dal 1968, ha conquistato gli spettatori, che hanno tributato calorosi consensi alla nuova produzione, apprezzandone la regia, la direzione musicale e le interpretazioni del cast.

L'allestimento, che inaugura la Stagione Lirica e Balletto 2026-2027, porta la firma di Hugo de Ana, autore di regia, scene e costumi. Sul podio dell'Orchestra e del Coro della Fenice Donato Renzetti, alla guida di un cast che vede tra i protagonisti Maria Agresta, Ekaterina Bakanova, Vincenzo Costanzo e Simone Piazzola. "L'opera inaugurale 'Fedora' è stato un successo grandioso, completo, totale, registrando un entusiasmo generale", ha commentato con l'Adnkronos il sovrintendente Nicola Colabianchi.

Al centro della vicenda la principessa Fedora Romanov, protagonista di un dramma che intreccia amore, gelosia, vendetta e senso di colpa. L'assassinio dell'uomo che ama innesca una ricerca della verità destinata a trasformarsi in una tragedia, tra intrighi e passioni che attraversano la Pietroburgo zarista, la Parigi mondana e le montagne svizzere. Le rappresentazioni proseguono il 17, 18, 19, 20 e 22 novembre. Il successo delle prime due recite conferma l'interesse del pubblico per il ritorno di un titolo importante del repertorio verista italiano. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Atp Finals, il videomessaggio di Bove per Cobolli: "Darà il massimo per l'Italia"
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza