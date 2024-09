Amadeus 'festeggia' oggi il suo compleanno. E lo fa anche sui social con un post, pubblicato su Instagram, poco dopo la mezzanotte, nel quale ringrazia "in anticipo" per gli auguri. "Grazie di cuore, 62 anni, e vabbè - ironizza - che sarà mai! E poi un compleanno reso ancora più bello dalla conferma di altri due cantanti" al "Suzuki Music Party che andrà in onda domenica 22 settembre dopo 'Chissà chi è', sul Nove, e che registreremo. Vi aspetto, il 17 sera - dice il conduttore tv - all'Allianz Cloud di Milano. Dopo Anna e Tananai", arrivano "la grande Fiorella Mannoia e il grande Lazza", annuncia Amadeus, aggiungendo che nei prossimi giorni darà altri nomi.