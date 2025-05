Amber Heard è di nuovo mamma. L'attrice ha annunciato su Instagram la nascita dei suoi due gemelli nel giorno della Festa della Mamma, celebrata ieri 11 maggio. Una bella notizia, dopo la fine della travagliata battaglia legale contro l'ex marito e attore Johnny Depp, con il quale è stata legata sentimentalmente dal 2013 al 2016.

"La Festa della Mamma 2025 non la dimenticherò mai", ha scritto Heard su Instagram, in cui ha pubblicato uno scatto dei piedini della figlia Agnes e del figlio Ocean, insieme a quelli della primogenita, nata nel 2021 grazie alla gestazione per altri. "Quando ho avuto la mia prima bambina, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre. Pensavo di non poter provare più gioia di così. E invece, - sottolinea l'attrice di 'Aquaman' - ora sto scoppiando di felicità... moltiplicata per tre. Diventare madre da sola e secondo i miei tempi, nonostante le difficoltà legate alla fertilità, è stata l’esperienza più significativa della mia vita. Sono eternamente grata di aver potuto scegliere questo percorso con responsabilità e consapevolezza".