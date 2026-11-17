L'annuncio è arrivato ieri da 'CAOS Organizzazione Spettacoli', organizzatore dell'evento

"Siamo spiacenti di comunicare che, a causa di un problema di salute di Ambra Angiolini che richiede alcuni giorni di accertamenti medici, lo spettacolo 'La misteriosa scomparsa di W', in programma stasera, lunedì 16 novembre, al Teatro Regio di Parma non potrà avere luogo". Questa la nota pubblicata da 'CAOS Organizzazione Spettacoli', l'organizzazione che si è occupata dell'evento, sul profilo Facebook.

"Ci scusiamo con il pubblico per il disagio e ringraziamo per la comprensione", si legge ancora condividendo poi le modalità per ottenere il rimborso del biglietto acquistato precedentemente. Tuttavia, non sono state diffuse informazioni precise sul problema di salute dell'attrice e sulla sua pagina social non compare nulla riguardo all'evento annullato.

La terza rinuncia

Questa è la terza rinuncia dell'attrice, per motivi che non sono stati resi noti. La prima risale a giovedì 12 novembre, quando era stato comunicata la decisione "a causa di un’indisposizione dell’attrice sopraggiunta nei giorni scorsi", costringendo gli organizzatori della Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, ad annullare definitivamente l'evento "senza recupero".

Annullata anche la data per il giorno successivo dove si sarebbe dovuto tenere l'evento a Firenze, al Teatro Puccini. Anche in questo caso lo spettacolo non è andato in scena "a causa di indisposizione" di Ambra Angiolini.