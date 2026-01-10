circle x black
Amedeo Minghi contro Annalisa, la critica alla cantante: "Non capisco cosa dice"

L'attacco del cantautore sotto un post social

10 gennaio 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
Amedeo Minghi contro Annalisa. Il cantautore italiano è finito al centro delle polemiche sui social per un commento rivolto alla collega Annalisa. Il musicista ha espresso il suo parere sotto un video in cui la cantante si esibisce sulle note di 'Piazza San Marco', il brano in collaborazione con Marco Mengoni ed estratto dall’ultimo album 'Ma Io Sono Fuoco'.

Minghi, in modo diretto, ha scritto: "Ma che dice?? Io non capisco quello che canta". Un commento che ha scatenato diverse reazioni sui social. Il video della performance, comunque, ha ricevuto tanti commenti positivi e apprezzamenti da parte dei fan e dei colleghi, ma non ha convinto Amedeo Minghi, che ha voluto lasciare la sua opinione facendo storcere il naso a molti. La cantante non ha rilasciato repliche al commento, preferendo mantenere il silenzio.

