Amici, ecco chi sono i 5 finalisti che si contendono la vittoria

Tutto è pronto per l'attesa finale di Amici di Maria De Filippi. Dopo mesi di studio, prove e sfide, finalmente questa sera sarà incoronato il vincitore o la vincitrice del talent show più longevo della televisione. In 5 si contendono si contendono la vittoria della categoria canto/ballo e la coppa per la vittoria assoluta del programma, che come da tradizione verrà portata in studio dalla vincitrice della scorsa edizione, Sarah Toscano, ospite della serata anche per esibirsi con Carl Brave sulle note di 'Perfect'.

Ecco chi sono i 5 finalisti:

Trigno (Pietro), cantautore, 23 anni, nato ad Asti, vive a Milano. Prof di riferimento Anna Pettinelli. Ad Amici ha pubblicato gli inediti 'A un passo da me' scritto da Pietro Bagnadentro (Trigno), Davide Totaro, Gianmarco Manilardi e Francesco Tarducci e prodotto da Dat Boi Dee, Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi; 'Maledetta Milano' scritto da Pietro Bagnadentro (Trigno), Gianmarco Merolle, Stefano Tartaglino e Antonio Filippelli e prodotto da Steve Tarta e Antonio Filippelli; '100 Sigarette' scritto da Pietro Bagnadentro (Trigno), Gianmarco Merolle, Antonio Filippelli e Stefano Tartaglini e prodotto da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi; 'D'amore non si muore', scritto da Pietro Bagnadentro, Chiara Vergati, Canova, Antonio Cirigliano e prodotto da Canova. Il 23 maggio esce il suo primo EP 'A un passo da me', pubblicato con Warner Music Italy.

Antonia, cantante, 19 anni, vive a Napoli. Prof di riferimento Rudy Zerbi. Durante la semifinale del talent ha vinto il Premio Spotify Singles che le dà la possibilità di reinterpretare una sua canzone in una veste inedita e di registrare un brano del passato significativo per lei, per poi pubblicarli in esclusiva su Spotify . Ad Amici ha pubblicato gli inediti: 'Giganti' scritto da Artemedra, Eugenio Maimone, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Komilaza, Leonardo Grillotti e prodotto da ITACA, Wolvs e Katoo; 'Dove ti trovi tu' scritto da Giampiero Gentile e Raffaele Esposito e prodotto da Grnd e Due; 'Romantica' scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile e prodotto da Grnd; 'Relax' scritto da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina, prodotto da Simonetta. Il 23 maggio esce il suo primo EP 'Relax' pubblicato con Eclectic Records/ Warner Music Italy.

Francesco, ballerino neoclassico, 24 anni, nato a Carovigno (Brindisi). Prof. di riferimento Emanuel Lo. Durante il suo percorso ad Amici ottiene Borsa di studio per Alvin Ailey Summer Intensive a New York.

Alessia, ballerina di danze latino americane, 23 anni, originaria di Fondi (Latina), vive a Roma. Prof. di riferimento Alessandra Celentano. A dicembre 2024, durante il suo percorso ad Amici, vola a Sarejovo dove conquista il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte e successivamente diventa campionessa italiana di danze latino americane. Ottiene inoltre una Borsa di studio per Alvin Ailey Summer Intensive a New York.

Daniele, ballerino modern, 18 anni (il piu’ giovane), nato ad Aversa, vive a Roma. Prof. di riferimento Alessandra Celentano.