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Amici, il gran finale che celebra i 25 anni

Su Sisal.it trionfa la categoria del ballo con Alessio favorito a 1,90

Amici, il gran finale che celebra i 25 anni
14 maggio 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

– Dopo il colpo di scena della semifinale, che non ha visto alcuna eliminazione e ha lasciato tutti i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale, la serata di domenica 17 maggio sarà decisiva per scoprire chi alzerà la coppa della 25esima edizione di Amici.

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Secondo gli esperti di Sisal è Alessio il concorrente con più chance: il ballerino della squadra Pettinelli-Emanuel Lo, offerto a 1,90, è infatti il grande favorito per la vittoria, davanti al suo rivale Emiliano, ora a 5,00 su Sisal.it. Quella che ormai sembra essere una certezza è quindi che a trionfare anche quest’anno, sarà la categoria del ballo, a 1,40, contro il canto a 2,75.

Come se la caveranno invece i cantanti? Lorenzo, pupillo di Lorella Cuccarini, è più determinato che mai a conquistare la vittoria, proposta a 6,00, o perlomeno ad avvicinarsi, tant’è che un suo piazzamento nei primi due posti è offerto a 2,00. Nella stessa squadra, anche Angie che le tenterà tutte per imporsi nella serata finale, con una sua possibile vittoria data a 9,00. Stessa quota per Nicola, ballerino della maestra Alessandra Celentano.

Chi difficilmente riuscirà ad alzare la coppa è invece Elena che, pur avendo dimostrato sensibilità artistica e una voce capace di emozionare il pubblico, resta la meno favorita: il suo trionfo pagherebbe infatti 16 volte la posta.

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