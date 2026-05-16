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Amici, la finale non va in onda questa sera: ecco quando

L'appuntamento con la finale del talent show di Canale 5

Maria De Filippi - Amici
Maria De Filippi - Amici
16 maggio 2026 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando va in onda la finale di Amici? L'ultimo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show di Canale 5 è fissato per domani, domenica 17 maggio, in diretta dallo studio 8 Titanus Elios in Roma in prima serata. Al suo posto, andrà in onda 'Il Gladiatore 2', film del 2024, diretto da Ridley Scott, con Paul Mescal.

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L'appuntamento, previsto di consueto per il sabato sera, è stato posticipato a domani. Sono 5 i finalisti che si contenderanno la vittoria. Tre sono i ballerini: Nicola, Emiliano e Alessio. E due i cantanti: Elena e uno tra Angie e Lorenzo. A decretare il vincitore il pubblico da casa che vota attraverso il televoto.

Nel parterre in studio i giudici che hanno valutato i ragazzi durante il loro percorso: Gigi D’Alessio, Amadeus ed Elena D’Amario con Cristiano Malgioglio e i sei professori che li hanno supportati in questi lunghi mesi di preparazione e studio: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

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amici la finale di amici maria de filippi canale 5
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