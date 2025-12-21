circle x black
Cerca nel sito
 

Andrea Delogu trionfa a Ballando con le stelle: "Grazie alla mia famiglia e al mio maestro Nikita"

La vincitrice e la classifica completa della ventesima edizione del dance show di Rai 1

Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
21 dicembre 2025 | 02.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. La vittoria è stata decretata al termine del 'ring' finale, una sfida decisiva e continua in cui le due si sono esibite in performance a sorpresa, senza conoscere in anticipo lo stile del ballo assegnato.

I voti della giuria e dei tre 'tribuni del popolo' sono stati espressi in segreto. "Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre", ha detto la conduttrice dopo aver alzato la coppa.

La classifica completa

Finita la prima manche, che ha visto tutte le coppie scendere in pista, Martina Colombari, Filippo Magnini e Rosa Chemical hanno chiuso al quinto posto ex aquo. A contendersi il podio sono rimasti Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D'Urso e Fabio Fognini.

Fialdini, visto il primo posto raggiunto nella prima fase della finale, ha potuto scegliere il suo avversario nella sfida successiva e la sua scelta è ricaduta su Fabio Fognini e Giada Lini. Ad avere la meglio è stata proprio Fialdini, mentre Fognini e Lini sono stati eliminati, conquistando il terzo posto sul podio.

A seguire, la seconda sfida ha visto opposte Barbara D'Urso e Andrea Delogu, con la vittoria finale di Delogu con il 69% al televoto. D'Urso ha chiuso quindi Ballando con le stelle al terzo posto ex aequo con Fognini. Sfida decisiva dunque tra Andrea Delogu e Francesca Fialdini. A conquistare la coppa è Andrea Delogu con il 55%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle chi ha vinto ballando con le stelle rai 1
Vedi anche
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza