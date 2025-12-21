Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. La vittoria è stata decretata al termine del 'ring' finale, una sfida decisiva e continua in cui le due si sono esibite in performance a sorpresa, senza conoscere in anticipo lo stile del ballo assegnato.

I voti della giuria e dei tre 'tribuni del popolo' sono stati espressi in segreto. "Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo va direttamente a casa di mio padre", ha detto la conduttrice dopo aver alzato la coppa.

La classifica completa

Finita la prima manche, che ha visto tutte le coppie scendere in pista, Martina Colombari, Filippo Magnini e Rosa Chemical hanno chiuso al quinto posto ex aquo. A contendersi il podio sono rimasti Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Barbara D'Urso e Fabio Fognini.

Fialdini, visto il primo posto raggiunto nella prima fase della finale, ha potuto scegliere il suo avversario nella sfida successiva e la sua scelta è ricaduta su Fabio Fognini e Giada Lini. Ad avere la meglio è stata proprio Fialdini, mentre Fognini e Lini sono stati eliminati, conquistando il terzo posto sul podio.

A seguire, la seconda sfida ha visto opposte Barbara D'Urso e Andrea Delogu, con la vittoria finale di Delogu con il 69% al televoto. D'Urso ha chiuso quindi Ballando con le stelle al terzo posto ex aequo con Fognini. Sfida decisiva dunque tra Andrea Delogu e Francesca Fialdini. A conquistare la coppa è Andrea Delogu con il 55%.