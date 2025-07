Fiori d'arancio per Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Oggi, giovedì 31 luglio, la coppia ha pronunciato il fatidico 'sì' coronando così una storia d'amore nata sotto i riflettori di 'Uomini e Donne'. I due si erano conosciuti nel 2018 durante il dating show di Canale 5, quando lui sedeva sul trono e lei era scesa per corteggiarlo. Da quel momento non si sono più lasciati e oggi sono ufficialmente marito e moglie.

A svelare la location è stata la weedding planner che ha curato l'evento: Angela e Paolo per celebrare il loro matrimonio hanno scelto la Toscana, in particolare il fascino di Firenze. La cerimonia si è svolta in una cornice fiabesca, immersa nel verde di Villa Corsini a Mezzomonte. Tra emozioni, sorrisi e tante lacrime, i due si sono giurati amore eterno davanti ad amici e parenti.

Il 3 gennaio Angela aveva condiviso su Instagram il momento della romantica proposta di matrimonio. Paolo si è inginocchiato con la baita innevata sullo sfondo e ha chiesto ad Angela di diventare sua moglie. "Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia", aveva scritto l'influencer. Oggi quelle parole sono diventate realtà.