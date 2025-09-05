circle x black
Cerca nel sito
 

Angelina Mango torna sul palco: duetto con Olly al concerto di Milano

L'artista lucana si commuove sulle note di 'Per due come noi': "Mi siete mancati da morire!"

Angelina Mango e Olly
Angelina Mango e Olly
05 settembre 2025 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Angelina Mango è tornata sul palco. Dopo un anno di assenza dalle scene, l'artista lucana è tornata a cantare ieri sera, durante il secondo dei concerti di Olly all’Ippodromo Snai di Milano. I due, vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo, hanno cantato insieme 'Per due come noi', singolo avevano interpretato dal vivo in duetto, una sola altra volta, un anno fa, all’Arena di Verona il 3 settembre 2024.

Poche settimane dopo, infatti, Angelina Mango aveva annunciato sui social di doversi fermare per motivi di salute (una rinofaringite acuta), annullando il tour autunnale e le date europee a partire da ottobre 2024 che le ha causato problemi alla voce. Da allora non era più tornata su un palco fino a ieri sera, quando, di fronte al calore del pubblico milanese, si è commossa e ha confessato: "Sono molto felice di essere qui, mi siete mancati da morire!”.

E sui social il video della sua esibizione con Olly ha rimbalzato rapidamente mandando in visibilio i fan, che nei commenti già scommettono su un suo ritorno a Sanremo 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musica Concerti angelina mango concerto olly Angelina Mango angelina mango olly angelina mango malattia
Vedi anche
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza