circle x black
Cerca nel sito
 

Anna Pepe firma l'hit dell'estate: 'Désolée' è il singolo più ascoltato

Secondo Alfa, quarte Brancale-Amoroso e quinti Elodie, Sfera Ebbasta &amp; Rvssian&nbsp;

Anna Pepe - Fotogramma/IPA
Anna Pepe - Fotogramma/IPA
01 settembre 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È 'Désolée' di Anna il tormentone estivo 2025. Con l’arrivo di settembre si chiude ufficialmente la stagione estiva, la cui colonna sonora quest’anno è stata dominata da Désolée di Anna, il singolo più ascoltato su tutte le piattaforme secondo i dati ufficiali raccolti da Fimi/Niq.

La classifica speciale, elaborata in occasione di Rtl Power Hits, ha fotografato i consumi musicali nel periodo compreso dal 20 giugno al 28 agosto 2025 (dalla week 26 alla week 35/2025) per decretare il Singolo estivo 2025, quest’anno assegnato alla giovane rapper spezzina.

L’eclettica top 5 estiva vede al secondo posto 'A me mi piace' di Alfa & Manu Chao e in terza posizione l’unico brano internazionale della lista: si tratta di 'La Plena' di W Sound, Beéle & Ovy On The Drums. Segue poi 'Serenata' di Serena Brancale & Alessandra Amoroso e chiudono al quinto posto Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian con 'Yakuza'.

Le classifiche Top of The Music FIMI/NIQ sono elaborate in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate attraverso il servizio Point of Sales Tracking di NIQ Italia e costituiscono l’unica fonte ufficiale e riconosciuta per il mercato musicale italiano. Qui la nota metodologica completa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Désolée Anna tormentone 2025 anna pepe
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza