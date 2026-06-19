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Anne Hathaway è incinta, diventerà mamma per la terza volta: l'annuncio

L'annuncio dell'attrice statunitense condiviso sui social

Anne Hathaway - Instagram
Anne Hathaway - Instagram
19 giugno 2026 | 18.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Anne Hathaway è incinta. L'attrice statunitense lo ha rivelato con un videoclip condiviso sul suo profilo social nelle ultime ore: "Baby sono tua", ha scritto riprendendo il celebre brano omonimo 'Baby I'm Yours' di Barbara Lewis.

Nel filmato appare Hathaway inizialmente con le braccia incrociate quasi a nascondere le forme. Poi, l'attrice con disinvoltura allontana le braccia e scopre il pancione già evidente.

Così l'attrice Hathaway - reduce dal successo de 'Il diavolo veste Prada 2' - ha annunciato sui social di aspettare il suo bambino, il terzo dal marito Adam Shulman.

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