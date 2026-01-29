circle x black
Antonella Clerici, la confessione in diretta: "Fatico a respirare"

Le parole della conduttrice nel corso della puntata andata in onda oggi giovedì 30 settembre

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
29 gennaio 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
"Fatico a respirare, chiedo scusa". Antonella Clerici nel corso della puntata di oggi, giovedì 29 gennaio, di 'È sempre mezzogiorno' ha parlato apertamente di un problema di salute con cui convive "da tanto tempo".

La conduttrice prima di spiegare ha fatto un lungo sospiro e ha chiesto scusa: "Vi renderete conto che ho un po' di sofferenza". Clerici, che da sempre mantiene un rapporto molto diretto con i suoi telespettatori, ha raccontato: "Ho un problema al diaframma da tanto tempo, ogni tanto mi da fastidio e fatico a respirare, ho un dolore forte... questo è uno di quei giorni in cui pesa di più".

La conduttrice aveva parlato di questa condizione di salute lo scorso 23 settembre, chiarendo: "Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni". In quell'occasione aveva voluto rassicurare tutti: "Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute. È una cosa particolare, non è usuale. Faccio un po’ più fatica a respirare rispetto alle persone che non hanno questo problema".

E aveva sottolineato che nonostante il fastidio non è nulla di grave: "Mi dà fastidio sia al cuore che al polmone. È un problema che incide perché io parlo molto, e quindi per me ha un peso particolare".

