Antonella Mosetti si confessa a Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata in onda il 5 febbraio alle 23.30 su rai 2. "Mi chiedono di tutto su OnlyFans, la cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2mila euro per l'immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba".