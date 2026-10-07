Antonella Mosetti chiede scusa. Con una storia Instagram condivisa sui social, la showgirl ritorna sulla polemica sollevata negli ultimi giorno dopo il video diventato virale che la ritraeva mentre ballava davanti al televisore, mentre sullo schermo andava in onda domenica scorsa a Verissimo l'intervista di Silvia Toffanin a Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara.

"Buonasera a tutti. Sono stata presa d'attacco per un video fatto su un altro social dove io spesso condivido i momenti della giornata con la tv accesa, chi mi segue lo sa. In quel caso avevo il volume basso, non sentivo la tv. Non ho riguardato il video e l'ho pubblicato istintivamente. In un momento in cui si parla da anni di questo caso, chiedo scusa a tutte le persone coinvolte che si sono sentite colpite in questo video dove io ballo, ma non c'è assolutamente mancanza di rispetto per nessuno, anzi al contrario". Queste le parole della showgirl che ammette di non aver riguardato il video e di averlo pubblicato "istintivamente", senza pensarci.