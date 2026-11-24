A due anni dal debutto solista “Quel che resta del mare mosso”, il cantautore e musicista Antonello D'Angeli torna con il suo secondo lavoro discografico intitolato "Cuore", distribuito e promosso da Free Club Factory. Anticipato dai singoli “Sfumature rosa” (uscito a giugno 2026) e “Ogni fragile ormeggio” (uscito a settembre 2026, accompagnato dal videoclip girato nei tunnel del Bunker Soratte), “Cuore” si presenta come un concept album denso. L'opera affronta le coordinate di un percorso interiore innescato da un trauma, tracciando il lento processo catartico di accettazione della perdita e della ferita attraverso il respiro del tempo. Nel disco la fine di un legame non rappresenta un mero addio, ma una fessura attraverso cui maturare nuove consapevolezze e ricostruire il proprio equilibrio emotivo.

La traccia omonima “Cuore”, scritta da Antonello D'Angeli con musiche composte insieme a Giulio Scipioni, è dedicata alla memoria di Alessandro Cozzetelli, fungendo da baricentro concettuale e poetico dell'intero album. Un concept album di dieci tracce che nasce dalla necessità di trasformare il dolore in scrittura e la fragilità in consapevolezza, intrecciando la tradizione del cantautorato italiano con le sonorità dell’alternative rock e le atmosfere del progressive rock anni Settanta. Pensato come un viaggio emotivo, il disco attraversa perdita, memoria, relazioni e rinascita, aprendosi progressivamente dall’esperienza personale all’empatia. Al centro dell’opera c’è la dedica ad Alessandro Cozzetelli, amico scomparso nel 2017, la cui perdita ha rappresentato l’origine del percorso di scrittura di D’Angeli. Un legame che trova una dimensione simbolica anche nella data di pubblicazione dell’album, il giorno della nascita di Alessandro, a chiudere un cerchio che dalla perdita ritorna alla vita.

Il lungo lavoro dell'album è stato condiviso con il polistrumentista Giulio Scipioni e arricchito dal contributo di una band e di ospiti speciali, tra cui Raindog, Sacchini, il Quartetto Norma e il Quartetto Pelathorns.