Aperte le prevendite per 'Buon camino' di Zalone, dal 25 dicembre in sala

Da oggi si possono acquistare i biglietti per il nuovo film del comico, diretto da Gennaro Nunziante e prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix

17 novembre 2025 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da oggi, lunedì 17 novembre, sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti del nuovo e attesissimo film di Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante: 'Buen camino', al cinema dal 25 dicembre distribuito da Medusa Film e prodotto da Indiana Production con Medusa Film e in collaborazione con MZL e Netflix.

Le prevendite saranno disponibili sui principali circuiti cinematografici online e nelle sale aderenti.

