circle x black
Cerca nel sito
 

Apple Music celebra il Festival con playlist curate anche da Laura Pausini e Achille Lauro

I brani più rappresentativi dell’evento musicale più importante del Paese sono raccolti in tante playlist esclusive che accompagneranno gli utenti prima, durante e dopo la rassegna

Apple Music celebra il Festival con playlist curate anche da Laura Pausini e Achille Lauro
20 febbraio 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Apple Music celebra la 76esima edizione del Festival di Sanremo con uno spazio speciale interamente dedicato al Festival della canzone italiana. I brani più rappresentativi dell’evento musicale più importante del Paese sono raccolti in tante playlist esclusive che accompagneranno gli utenti prima, durante e dopo la rassegna. Oltre alle playlist che ripercorrono la storia del Festival, e all’inedita Regine della canzone italiana, su Apple Music si rinnova l’appuntamento con le imperdibili Il mio Sanremo, con le scelte musicali di Laura Pausini, conduttrice del Festival, e Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata.

Nell’ampia offerta di playlist a tema Sanremo curate dal team editoriale di Apple Music ci sono: 'Sanremo 2026': le 30 canzoni che animeranno il palco dell’Ariston nel corso del 76esimo Festival di Sanremo disponibili per l’ascolto in audio spaziale con Dolby Atmos; 'Sanremo: i vincitori', la playlist che riunisce tutti i vincitori del Festival della Canzone Italiana; 'Sanremo: brani essenziali': una selezione di brani sanremesi più amati; La collezione di alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo in ogni decennio, sin dalla prima edizione del 1951, diventate ormai veri e propri classici della musica italiana… perché Sanremo è Sanremo: Sanremo anni ‘50, Sanremo anni ‘60, Sanremo anni ‘70, Sanremo anni ‘80, Sanremo anni ‘90, Sanremo anni ‘00, Sanremo anni ‘10; 'Sanremo: le canzoni d’amore': il catalogo dedicato alle canzoni che hanno fatto emozionare il pubblico dell’Ariston, una vera e propria collezione dedicata a chi ama l’amore; e ancora, 'Regine della canzone italian'a con i brani interpretati nel corso degli anni dalle icone femminili che hanno lasciato un segno nella storia del Festival.

Oltre a queste indispensabili raccolte, Apple Music propone Il mio Sanremo con le selezioni speciali di Laura Pausini e Achille Lauro. Laura Pausini rende omaggio al Festival scegliendo 15 brani che attraversano generazioni, emozioni e stili. Da capolavori senza tempo come 'E poi' di Giorgia, 'Una storia importante' di Eros Ramazzotti e 'Vita spericolata' di Vasco Rossi, fino alle voci contemporanee di Marco Mengoni con 'Due vite', Lazza con 'Cenere', Madame con 'Voce' e i Måneskin con' Zitti e buoni'. Afferma Laura Pausini: "Il mio Sanremo unisce intensità, passione e autenticità. Non mancano le grandi firme della canzone d’autore con Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Mia Martini, Paola Turci, Michele Zarrillo e Biagio Antonacci, in una playlist che è un viaggio personale e collettivo, capace di raccontare l’anima del Festival attraverso la sensibilità unica della conduttrice del Festival. «Fare una lista di sole 15 canzoni di Sanremo è come chiedere a un bambino chi preferisce tra la mamma e il papà".

E aggiunge: "Sono talmente fan delle canzoni del Festival che potrei vincere Sarabanda con più facilità rispetto a qualsiasi altro premio musicale. Questa lista è stata fatta in base alle prime 15 canzoni che mi sono venute in mente. Viva la musica italiana! Viva Sanremo". Per Achille Lauro: "Il mio Sanremo costruisce invece un viaggio potente e personale nella storia del Festival, intrecciando il proprio percorso artistico con i grandi classici della musica italiana. Da pietre miliari senza tempo come 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno, 'Almeno tu nell’universo' di Mia Martini e 'Ancora' di Eduardo De Crescenzo, fino a inni generazionali come 'Vita spericolata' di Vasco Rossi, 'La solitudine' di Laura Pausini e 'Maledetta primavera' di Loretta Goggi, la selezione racconta emozioni, rivoluzioni e identità".

Accanto ai capolavori di Lucio Battisti, Luigi Tenco, Giorgia, Elisa, Anna Oxa, Loredana Bertè e Zucchero, trovano spazio anche i brani simbolo di Lauro stesso, da 'Rolls Royce' a 'Incoscienti giovani', che hanno segnato il suo cammino sanremese e la sua evoluzione artistica. "Questa playlist - rimarca il cantante - attraversa il mio percorso artistico e quello della grande musica italiana che ancora oggi continua a ispirarmi, intrecciando le canzoni che hanno segnato il mio cammino a Sanremo con i grandi classici del cantautorato, voci e storie che hanno costruito la mia memoria musicale". Una playlist che unisce tradizione e provocazione, memoria e futuro, restituendo l’anima più libera e visionaria del Festival. Tutti i contenuti dedicati a Sanremo 2026 di Apple Music si trovano su: apple.co/Sanremo2026

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival di Sanremo Apple Music Laura Pausini Achille Lauro playlist musica italiana
Vedi anche
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza