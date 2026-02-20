Apple Music celebra il Festival con playlist curate anche da Laura Pausini e Achille Lauro

Apple Music celebra la 76esima edizione del Festival di Sanremo con uno spazio speciale interamente dedicato al Festival della canzone italiana. I brani più rappresentativi dell’evento musicale più importante del Paese sono raccolti in tante playlist esclusive che accompagneranno gli utenti prima, durante e dopo la rassegna. Oltre alle playlist che ripercorrono la storia del Festival, e all’inedita Regine della canzone italiana, su Apple Music si rinnova l’appuntamento con le imperdibili Il mio Sanremo, con le scelte musicali di Laura Pausini, conduttrice del Festival, e Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata.

Nell’ampia offerta di playlist a tema Sanremo curate dal team editoriale di Apple Music ci sono: 'Sanremo 2026': le 30 canzoni che animeranno il palco dell’Ariston nel corso del 76esimo Festival di Sanremo disponibili per l’ascolto in audio spaziale con Dolby Atmos; 'Sanremo: i vincitori', la playlist che riunisce tutti i vincitori del Festival della Canzone Italiana; 'Sanremo: brani essenziali': una selezione di brani sanremesi più amati; La collezione di alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo in ogni decennio, sin dalla prima edizione del 1951, diventate ormai veri e propri classici della musica italiana… perché Sanremo è Sanremo: Sanremo anni ‘50, Sanremo anni ‘60, Sanremo anni ‘70, Sanremo anni ‘80, Sanremo anni ‘90, Sanremo anni ‘00, Sanremo anni ‘10; 'Sanremo: le canzoni d’amore': il catalogo dedicato alle canzoni che hanno fatto emozionare il pubblico dell’Ariston, una vera e propria collezione dedicata a chi ama l’amore; e ancora, 'Regine della canzone italian'a con i brani interpretati nel corso degli anni dalle icone femminili che hanno lasciato un segno nella storia del Festival.

Oltre a queste indispensabili raccolte, Apple Music propone Il mio Sanremo con le selezioni speciali di Laura Pausini e Achille Lauro. Laura Pausini rende omaggio al Festival scegliendo 15 brani che attraversano generazioni, emozioni e stili. Da capolavori senza tempo come 'E poi' di Giorgia, 'Una storia importante' di Eros Ramazzotti e 'Vita spericolata' di Vasco Rossi, fino alle voci contemporanee di Marco Mengoni con 'Due vite', Lazza con 'Cenere', Madame con 'Voce' e i Måneskin con' Zitti e buoni'. Afferma Laura Pausini: "Il mio Sanremo unisce intensità, passione e autenticità. Non mancano le grandi firme della canzone d’autore con Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Mia Martini, Paola Turci, Michele Zarrillo e Biagio Antonacci, in una playlist che è un viaggio personale e collettivo, capace di raccontare l’anima del Festival attraverso la sensibilità unica della conduttrice del Festival. «Fare una lista di sole 15 canzoni di Sanremo è come chiedere a un bambino chi preferisce tra la mamma e il papà".

E aggiunge: "Sono talmente fan delle canzoni del Festival che potrei vincere Sarabanda con più facilità rispetto a qualsiasi altro premio musicale. Questa lista è stata fatta in base alle prime 15 canzoni che mi sono venute in mente. Viva la musica italiana! Viva Sanremo". Per Achille Lauro: "Il mio Sanremo costruisce invece un viaggio potente e personale nella storia del Festival, intrecciando il proprio percorso artistico con i grandi classici della musica italiana. Da pietre miliari senza tempo come 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno, 'Almeno tu nell’universo' di Mia Martini e 'Ancora' di Eduardo De Crescenzo, fino a inni generazionali come 'Vita spericolata' di Vasco Rossi, 'La solitudine' di Laura Pausini e 'Maledetta primavera' di Loretta Goggi, la selezione racconta emozioni, rivoluzioni e identità".

Accanto ai capolavori di Lucio Battisti, Luigi Tenco, Giorgia, Elisa, Anna Oxa, Loredana Bertè e Zucchero, trovano spazio anche i brani simbolo di Lauro stesso, da 'Rolls Royce' a 'Incoscienti giovani', che hanno segnato il suo cammino sanremese e la sua evoluzione artistica. "Questa playlist - rimarca il cantante - attraversa il mio percorso artistico e quello della grande musica italiana che ancora oggi continua a ispirarmi, intrecciando le canzoni che hanno segnato il mio cammino a Sanremo con i grandi classici del cantautorato, voci e storie che hanno costruito la mia memoria musicale". Una playlist che unisce tradizione e provocazione, memoria e futuro, restituendo l’anima più libera e visionaria del Festival. Tutti i contenuti dedicati a Sanremo 2026 di Apple Music si trovano su: apple.co/Sanremo2026