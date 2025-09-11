Arriva la ristampa in vinile de 'Il Grande Esploratore' di Tony Esposito

L'iconico album 'Il Grande Esploratore' di Tony Esposito, disco che ha segnato un'epoca e contiene la celebre 'Kalimba de luna', torna la ristampa in vinile, una veste speciale arricchita da una bonus track inedita e da una serigrafia dello stesso artista in copie numerate. Ad annunciarlo è la Bubble Record - Cinevox Record, in collaborazione con Ams Records, distribuzione Btf di Massimo Buffa. La nuova edizione de 'Il Grande Esploratore', già pubblicato nel 1984 con la produzione di Mauro Malavasi, include 'Harmònia', un brano inedito del percussionista, prodotto da Renato Marengo, dedicato da Esposito all’Unesco per testimoniare il suo impegno per la pace nel mondo. Proprio la prestigiosa associazione internazionale ha conferito all’artista il 'Books for peace International Special Award 2024'. Questa canzone rende omaggio alla convivenza alla ricerca di armonia tra le diverse culture. L'uscita del vinile, che 40 anni fa ricevette il Disco d’Oro, rappresenta un evento celebrativo che ripercorre la carriera di un artista che ha saputo fondere ritmi mediterranei e africani conquistando un pubblico internazionale nel nome della fratellanza tra i popoli. Una tiratura limitata e numerata realizzata in vinile colorato rosso, con all’interno una serigrafia del quadro 'Harmònia' di Esposito, che è anche un apprezzato pittore,firmata a mano dallo stesso artista. Il vinile verrà presentato il 27 settembre alle 15 al 'Music Day' di Roma all’Hotel Mercure, via Eroi di Cefalonia 301, nel corso di un evento organizzato dalla Cinevox Record e da Ams Records e da Btf. Interverranno: Franco Bixio, presidente del Gruppo Editoriale Bixio, Tony Esposito, Massimo Buffa i critici musicali Carmine Aymone (Corriere della Sera) e Maurizio Baiata (Musica Ribelle).

Nel corso dell’incontro, coordinato e condotto da Renato Marengo è prevista la proiezione di un breve docufilm di Paolo Zefferi, che ripercorrerà alcune fasi della carriera di un artista che ha saputo fondere ritmi mediterranei e africani, conquistando, col successo del brano Kalimba De Luna un vasto pubblico internazionale. Inoltre, oltre alle immagini della copertina del vinile verrà proiettata una VideoArt realizzata sulla musica di 'Harmònia' dallo scenografo-regista Marco Dentici, con animazioni tratte da quadri e immagini di Tony Esposito. Il brano 'Harmònia' è stato composto da Esposito con Sasà Flauto e contiene interventi della flautista vocalist Alessandra D’Andrea. Il 4 ottobre 2025, dalle 17, sul Palco Centrale di Piazza del Popolo a Faenza, si svolgerà la cerimonia di assegnazione delle Targhe Mei 2025, importanti riconoscimenti alla musica indipendente italiana. Tra i premiati, Esposito riceverà il Premio Mei Musica per la Pace, per il suo costante impegno artistico e sociale nel diffondere messaggi di fratellanza e solidarietà attraverso la musica. La targa sarà consegnata dal giornalista di Rainews24 Fausto Pellegrini, in un evento che celebra l’eccellenza e l’impegno della scena musicale indipendente.