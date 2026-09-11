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Ascolti tv, 10 settembre: vince 'La vita da grandi' su Rai1. Scotti batte ancora De Martino

In access 'La Ruota' al 21,9% e 'Affari Tuoi' al 20,6%

Stefano De Martino e Gerry Scotti - Ipa/Fotogramma
Stefano De Martino e Gerry Scotti - Ipa/Fotogramma
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11 settembre 2026 | 13.22
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Gerry Scotti batte Stefano De Martino nel nuovo duello tra 'La Ruota della Fortuna' e 'Affari Tuoi' secondo gli ascolti tv del 10 settembre. Nel prime time ‘La vita da grandi’, in onda su Rai1, è il programma più seguito con 1.723.000 spettatori e l’11.6% di share. Al secondo posto ‘Hotel Costiera’ su Canale5, con 1.542.000 spettatori e l’11% di share. Terzo gradino del podio per ‘Europei di Pallavolo Maschile – Italia‑Svezia’ su Rai2, con 1.413.000 spettatori e il 9.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (814.000 spettatori, share 7.5%), ‘Chicago Med’ su Italia1 (807.000 spettatori, share 5.5%), lo ‘Speciale Piazzapulita’ in replica su La7 (680.000 spettatori, share 4.1%), ‘Le Cose che Non Sai’ su Rai3 (445.000 spettatori, share 3.1%), ‘Francesco Cicchella – BiS!’ sul Nove (402.000 spettatori, share 2.8%), ‘L’amore bugiardo – Gone Girl’ su Tv8 (283.000 spettatori, share 2.3%).

In access prime time, come detto, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 si conferma leader con 4.149.000 spettatori e il 21.9%, preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.513.000 – 19.2%). Su Rai1, ‘Affari Tuoi’ totalizza 3.884.000 spettatori pari al 20.6%.

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ascolti tv volley prime time
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