Ascolti tv, 19 novembre: chi ha vinto tra 'Gigi e Vanessa Insieme' e 'Montalbano'?

Nell'access prime time domina 'La Ruota della Fortuna' con oltre 5,6 milioni di spettatori

20 novembre 2025 | 11.24
Redazione Adnkronos
Testa a testa tra le ammiraglie Rai e Mediaset nella sfida del prime time. A prevalere in termini di share è Canale 5 con lo show 'Gigi e Vanessa Insieme', che ottiene il 20.3%, mentre in valori assoluti il programma più visto della serata è la replica de 'Il Commissario Montalbano' su Rai1, che raccoglie davanti al video 3.037.000 spettatori (18.3%).Ottima performance per Rai3 con "Chi l'ha Visto?", che si conferma uno dei programmi più seguiti del mercoledì sera con 1.491.000 spettatori e il 9,5% di share.

Fuori dal podio troviamo La7 con 'Una Giornata Particolare' che ha raccolto 1.040.000 spettatori (6% share) mentre Rai2 con 'L’uomo dei ghiacci – The Ice Road' ha interessato 719.000 spettatori (4,1% share). A seguire: Italia1 con 'Terminator – Destino oscuro' (658.000 spettatori, 4% share); Nove con 'La Corrida' (486.000 spettatori, 3,7% share); Rete4 con 'Realpolitik' (419.000 spettatori, 3,3% share) e Tv8 con '4 Ristoranti' (388.000 spettatori, 2,7% share).

In access prime time, domina Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' con 5.639.000 spettatori e uno share del 27,3%, mentre 'Affari Tuoi' su Rai1, ha raccolto 4.580.000 spettatori (22,1% share).

