Donna accoltellata sul Grande raccordo anulare, uomo fermato è suo ex compagno

Connazionale della vittima, è stato individuato grazie alla cella telefonica agganciata a Fiano Romano e fermato per strada

Auto della Polizia
20 novembre 2025 | 11.02
Redazione Adnkronos
E' l'ex compagno della vittima l'uomo fermato mercoledì dalla Polizia per l'accoltellamento della 38enne ferita mentre erano in auto sul Gra di Roma. Connazionale della donna, è stato individuato grazie alla cella telefonica agganciata a Fiano Romano e fermato per strada.

La 38enne, subito dopo il fatto, aveva detto a chi l'ha soccorsa: "E' stato il mio compagno".

La donna ha riportato ferite al viso, testa, torace e alla mano. Ricoverata al Sant'Andrea in condizioni critiche, non era in pericolo di vita.

