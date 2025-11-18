circle x black
Cerca nel sito
 

Donna accoltellata in autostrada a Roma: "E' stato il mio compagno"

La 38enne, in gravi condizioni, è stata notata nella carreggiata interna da alcuni automobilisti, che hanno allertato i soccorsi

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
18 novembre 2025 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna peruviana di 38 anni è stata ferita con una coltellata al torace a Roma.

La 38enne è stata vista all'altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna dell'autostrada da alcune persone che hanno chiamato la polizia. La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso al Sant’Andrea. La donna ha detto di esser stata accoltellata dal compagno, proprietario dell’auto.

Sono in corso gli accertamenti della squadra mobile di Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma accoltellata autostrada autostrada roma donna accoltellata roma cronaca oggi donna accoltellata autostrada roma
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza