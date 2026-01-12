Roma, funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due fermati, 20enni tunisini

Salgono a sei i fermati: quattro per l'aggressione al funzionario, due per quella al rider
Altre due persone sono state fermate dalla polizia per l'aggressione al funzionario del Mimit avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di un 21enne tunisino irregolare con precedenti per rapina. Così salgono a sei i fermati: due per l'aggressione al rider e quattro per quella al funzionario del Mimit.