L'esordio della fiction 'Libera' con Lunetta Savino su Rai1 si aggiudica la prima serata di ieri con 3.409.000 spettatori e il 18,8% di share. 'Grande Fratello' su Canale 5 si ferma a 1.987.000 spettatori e il 15,4% di share. In terza posizione testa a testa tra Rai2 e La7: il ritorno del programma di Francesca Fagnani 'Belve' ha conquistato 1.555.000 spettatori e il 9,1% di share mentre 'DiMartedì' di Giovanni Floris su La7, pur con un numero di spettatori leggermente inferiore (1.362.000), registra uno share del 9,3%.

La classifica

A seguire, 'Big Game - Caccia al Presidente' su Italia1 (851.000 spettatori, 4,7% share) e 'Amore Criminale' su Rai3 (811.000 spettatori, 4,4% share). Chiudono la classifica 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (588.000 spettatori, 4,1% share), 'X Factor' su TV8 (457.000 spettatori, 3,1% share) e 'Comedy Match' su Nove (307.000 spettatori, 1,7% share).

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 si conferma leader con 5.643.000 spettatori (26,5% share) mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha raggiunto 2.996.000 spettatori (14,1% share). Da segnalare in seconda serata, la seconda puntata di Sanremo Giovani su Rai2, che ha raggiunto 377.000 spettatori e il 5,6% di share, in calo rispetto alla settimana precedente in numero di spettatori ma con un incremento dello share (527.000 spettatori e 3,7% share per la prima puntata).