circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv 2 ottobre, 'La Ruota della fortuna' vince con 24,7% share

La fiction 'La Ricetta della Felicità', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time

Gerry Scotti - La ruota della fortuna
Gerry Scotti - La ruota della fortuna
03 ottobre 2025 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction 'La Ricetta della Felicità', in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.057.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, 'La Notte nel Cuore' su Canale 5 ha conquistato 2.511.000 spettatori e il 16.3% di share. Terzo piazzamento per 'Piazzapulita' su La7, con 1.012.000 spettatori e il 7.8% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Ore 14 Sera' su Rai2 (909 spettatori, share 6,6%), 'L’uomo d’acciaio' su Italia1 (880 spettatori, share 5,3%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (787 spettatori, share 5,9%), 'Europa League – Feyenoord-Aston Villa' su Tv8 (584 spettatori, share 3%), 'The Mauritanian' su Rai3 (538 spettatori, share 3,1%), 'Io e Gianlu' su Nove (469 spettatori, share 2,6%).

In access prime time, su Canale 5 'Gira La Ruota della Fortuna' (4.159.000 spettatori, share 20.6%) e 'La Ruota della Fortuna' (5.111.000 spettatori, share 24.7%), prevalgono su 'Cinque Minuti' (3.900.000 spettatori, share 20.3%) e 'Affari Tuoi' (4.710.000 spettatori, share 22.8%), trasmessi da Rai1.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv prime time share
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza