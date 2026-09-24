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'Tale e Quale Show' vince la sfida degli ascolti. Per 'Chi l'ha visto?' debutto al 7,1% di share

Secondo posto per 'La Ruota dei Campioni… e delle Stelle', terzo sul podio il match Italia-Finlandia per gli Europei di Pallavolo Maschile

Tv - Fotogramma
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24 settembre 2026 | 12.33
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

'Tale e Quale Show', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time. La prima puntata di stagione del programma di Carlo Conti che quest'anno si sposta dal venerdì al mercoledì, ha totalizzato 2.600.000 spettatori e il 19,3% di share battendo 'La Ruota dei Campioni… e delle Stelle' su Canale 5 che in sovrapposizione ha incollato allo schermo 2.571.000 spettatori e il 16,8% di share. Bene la partita degli Europei di Pallavolo Maschile (Italia-Finlandia) su Rai2 che ha totalizzato 2.399.000 spettatori e il 13,5% di share. Altro debutto stagionale in casa Rai per 'Chi l'ha visto?' su Rai3: l'esordio alla conduzione di Raffaella Griggi ha registrato 1.102.000 spettatori (7,1% di share).

Seguono, fuori dal podio: Italia 1 con 'Shark – Il primo squalo' (710.000 spettatori, 4,1% share); La7 con 'Una Giornata Particolare' (483.000 spettatori, 2,8% share); Rete 4 con 'È Sempre Cartabianca' (397.000 spettatori, 3.9% share); Tv8 con '4 Ristoranti' (275.000 spettatori, 2% share) e Nove con 'Confusi e felici' (265.000 spettatori, 1.6% share).

In access prime time testa a testa tra 'La Ruota dei Campioni… e delle Stelle' che ha registrato 4.303.000 spettatori (21,7% share) e 'Affari Tuoi' su Rai1 che ha totalizzato 4.223.000 spettatori (21.1% share).

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Tale e Quale Show ascolti prime time
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