La serie 'Una Finestra Vista Lago', in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 2.884.000 spettatori, raggiungendo il 17,3% di share. Medaglia d'argento per 'Sicilia Express' su Canale 5 che ha conquistato 2.050.000 spettatori e il 15% di share mentre la prima puntata della nuova stagione di 'Belve' su Rai2 ha incollato allo schermo 1.732.000 spettatori e il 12,3% di share.

Fuori dal podio troviamo 'DiMartedì' su La7 con 1.512.000 spettatori (9,6% share) mentre 'I mercenari 2' su Italia 1 ha raggiunto 813.000 spettatori (4,4% share). Seguono: Rete4 con 'Verità Nascoste' (811.000 spettatori, 6,3% share); Rai3 con 'Amore Criminale' (590.000 spettatori, 3,4% di share), Nove con 'Comedy Match' (510.000 spettatori, 3% share) e Tv8 con 'X Factor' (414.000 spettatori, 3,1% share).

In access prime time Rai1 con 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.702.000 spettatori (22,8% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.175.000 spettatori (20,3% share).