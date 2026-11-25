Medaglia d'argento per 'Sicilia Express'. In access 'Affari tuoi' supera 'La Ruota della Fortuna'
La serie 'Una Finestra Vista Lago', in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 2.884.000 spettatori, raggiungendo il 17,3% di share. Medaglia d'argento per 'Sicilia Express' su Canale 5 che ha conquistato 2.050.000 spettatori e il 15% di share mentre la prima puntata della nuova stagione di 'Belve' su Rai2 ha incollato allo schermo 1.732.000 spettatori e il 12,3% di share.
Fuori dal podio troviamo 'DiMartedì' su La7 con 1.512.000 spettatori (9,6% share) mentre 'I mercenari 2' su Italia 1 ha raggiunto 813.000 spettatori (4,4% share). Seguono: Rete4 con 'Verità Nascoste' (811.000 spettatori, 6,3% share); Rai3 con 'Amore Criminale' (590.000 spettatori, 3,4% di share), Nove con 'Comedy Match' (510.000 spettatori, 3% share) e Tv8 con 'X Factor' (414.000 spettatori, 3,1% share).
In access prime time Rai1 con 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.702.000 spettatori (22,8% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.175.000 spettatori (20,3% share).