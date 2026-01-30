circle x black
Ascolti tv, 29 gennaio: 'Don Matteo' su Rai1 domina con 23,4%

In access prime time testa a testa tra Canale 5 e Rai1

30 gennaio 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction con Raoul Bova, 'Don Matteo 15', in onda ieri su Rai1, domina il prime time con 3.901.000 spettatori e il 23,4% di share. Medaglia d'argento per 'Striscia la Notizia' su Canale5 che incollato allo schermo 1.807.000 spettatori (12,3%) mentre 'Splendida Cornice' su Rai3 ha interessato 1.012.000 spettatori e il 6,4% di share.

Fuori dal podio troviamo 'Shark 2 – L’abisso' su Italia1 con 885.000 spettatori e il 5% di share mentre 'Piazzapulita' su La7 ha raggiunto 826.000 spettatori, segnando uno share più alto (6,1%). Seguono: Rete 4 con 'Dritto e Rovescio' (806.000 spettatori, 6,5% share); Rai2 con 'Ore 14 Sera' (744.000 spettatori, 5,7% share); Tv8 con Europa League – Betis-Feyenoord (395.000 spettatori, 2% share) e Nove 'Small Town Christmas' (213.000 spettatori, 1,2% share).

In access prime time testa a testa tra Canale 5 e Rai1. 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti ha raccolto 5.093.000 spettatori pari al 24,5% di share, mentre 'Affari tuoi' con Stefano De Martino ha raggiunto 5.041.000 spettatori e il 24,2% di share.

