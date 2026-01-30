circle x black
Iran, a Trump la lista delle opzioni militari contro nucleare o Khamenei

Lo rende noto il New York Times. Tra le opzioni del Pentagono nella lista ampliata, anche l'ipotesi un attacco per arrivare al cambio di governo

Ali Khamenei - Fotogramma /Ipa
30 gennaio 2026 | 08.10
Redazione Adnkronos
Il Pentagono ha presentato al presidente americano Donald Trump una lista ampliata delle possibili opzioni militari contro l'Iran con l'obiettivo di colpire ulteriormente i siti dei programmi nucleari e missilistici o di indebolire il leader supremo Ali Khamenei, rende noto il New York Times, citando numerose fonti americane.

Le opzioni vanno oltre quelle che il presidente americano stava considerando solo due settimane fa come strumento, a suo dire, per attuare la sua promessa di fermare la violenza repressione delle proteste contro il regime. Le nuove opzioni includono anche raid delle forze americane in siti all'interno dell'Iran.

In questo momento, insieme ai suoi consiglieri Trump sta valutando la possibilità di ordinare un intervento militare, anche possibilmente per realizzare un cambio di governo. Il presidente rimane al momento aperto a una soluzione diplomatica. Trump ora adotta un approccio simile a quello che ha usato per il Venezuela, scrive il quotidiano americano.

