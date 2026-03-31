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Ascolti tv, 30 marzo: 'Guerrieri' con Gassmann su Rai1 vince prime time con 3,6 mln e 21.3% di share

Per il 'GfVip' su Canale 5 share è del 16.6%, testa a testa tra 'Affari Tuoi' e 'La Ruota della Fortuna'

Ascolti tv, 30 marzo: 'Guerrieri' con Gassmann su Rai1 vince prime time con 3,6 mln e 21.3% di share
31 marzo 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' Rai1 con 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio' interpretato da Alessandro Gasssmann a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 30 marzo. La fiction tratta dai bestseller di Gianrico Carofiglio ha incollato davanti al video 3.601.000 spettatori, pari al 21.3% di share. Al secondo posto ma con uno stacco significativo si piazza Canale5, che con il 'Grande Fratello Vip' è stato visto da 1.974.000 spettatori totalizzando uno share del 16.6%. Italia1, che ieri trasmetteva ' Transporter – Extreme', è stato la scelta di 1.479.000 spettatori , per uno share del 7.8%., mentre su Rai3 'Lo Stato delle Cose' condotto da Massimo Giletti ha ottenuto un ascolto medio di 1.159.000 spettatori e uno share del 7.6%. La7 con 'La Torre di Babele' ha totalizzato 920.000 spettatori facendo registrare uno share del 4.7%, mentre Rete4 con 'Quarta Repubblica' è stata la scelta di 655.000 spettatori (share al 5%). Su Rai2, 'Stasera a Letto Tardi' ha convinto 521.000 spettatori pari al 3.1%.

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Nell'access prime time è testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti, che ha ottenuto un ascolto medio di 5.119.000 spettatori pari al 23.6%, e 'Affari Tuoi' di Stefano De Martino che è arrivato a 5.111.000 spettatori con uno share del 23.5%.

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prime time share ascolto fiction bestseller
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