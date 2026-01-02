circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Biancaneve e i sette nani' su Rai 1 vince prima serata

Nella fascia access prime time, 'La ruota della fortuna' su Canale 5 ha conquistato il 26,5%

Un telecomando della tv - (Fotogramma/Ipa)
Un telecomando della tv - (Fotogramma/Ipa)
02 gennaio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Biancaneve e i sette nani' ha vinto la prima serata di ieri, giovedì 1 gennaio, con il 15,9% di share. Il classico d’animazione Disney ha tenuto incollati allo schermo 2.831.000 telespettatori, seguito a brevissima distanza da Canale 5 che, con il film 'Santocielo', ha raccolto 2.255.000 telespettatori pari al 15,5%. Su Rete 4 lo speciale di 'Quarto Grado' sulla tragedia di Crans-Montana ha totalizzato 1.251.000 telespettatori e il 9% di share. Su Italia 1 'Harry Potter e il prigioniero di Azkaban' ha ottenuto 1.199.000 telespettatori e il 7,6%.

Su Rai 2 la serie 'Delitti in Paradiso – Un Natale nel mistero' ha raggiunto 1.181.000 telespettatori, pari al 7%, mentre su Rai 3 il western di Martin Scorsese 'Killers of the Flower Moon' ha intrattenuto 584.000 telespettatori, pari al 4,4%. Sul Nove 'The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo' ha segnato 473.000 telespettatori e il 3% e su Tv8 'Frankenstein Junior' 497.000 telespettatori e il 2,8%. Infine, su La7 'L’impero del sole' ha registrato 307.000 telespettatori e il 2,2%.

Access prime time

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La ruota della fortuna' ha conquistato 5.227.000 telespettatori e il 26,5% di share, mentre su Rai 1 'Affari tuoi' ha totalizzato 4.630.000 telespettatori e il 23,4%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Biancaneve e i sette nani ascolti tv ascolti tv 1 gennaio ascolti tv prime time
Vedi anche
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza