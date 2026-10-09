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Ascolti tv, in access De Martino supera Scotti: 'Affari Tuoi' con 22,6% share

'Doc – Nelle Tue Mani 4' su Rai1 domina prime time con 25,4%

Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ipa
09 ottobre 2026 | 11.45
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

La serie 'Doc – Nelle Tue Mani 4', in onda ieri su Rai1, domina la prima serata con 3.979.000 spettatori, raggiungendo il 25,4% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 che con la serie turca 'Tutto per la mia Famiglia' ha totalizzato 1.643.000 spettatori e l'11,4% di share mentre Rai2 con 'Ore 14 Sera' ha raggiunto 1.023.000 spettatori e il 7,4% di share. Fuori dal podio troviamo 'Le Iene' su Italia 1 con 812.000 spettatori e il 7,2% di share mentre 'Piazzapulita' su La7 ha conquistato 745.000 spettatori e il 5,8% di share.

Seguono: Rete4 con 'Dritto e Rovescio' (670.000 spettatori, 5,4% share); Tv8 con 'The Equalizer 2 – Senza perdono' (572.000 spettatori, 3,7% share); Rai3 con 'Hit Man – Killer per caso' (453.000 spettatori, 2,5% share) e Nove con 'Buy it Now - Mai Più Senza' (350.000 spettatori, 2,1% share).

In access prime time Stefano De Martino supera Gerry Scotti. 'Affari Tuoi' su Rai1 ha totalizzato 4.487.000 spettatori (22,6% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.377.000 (22,2% share).

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