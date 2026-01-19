circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, il 'Milionario' vince con 16,6%. Bene 'Ornella senza fine' su Nove

Lo speciale di 'Che Tempo che fa' vola al 10,5%

Gerry Scotti presenta 'Chi vuol essere milionario' - Mediaset
Gerry Scotti presenta 'Chi vuol essere milionario' - Mediaset
19 gennaio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il game show condotto da Gerry Scotti 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' in onda ieri, domenica 18 gennaio, su Canale 5, ha vinto la sfida del prime time con 2.241.000 spettatori e il 16,6% di share mentre Rai1 con 'Prima di noi' ha conquistato 1.921.000 spettatori e l'11,2% di share. Bene il Nove che con lo speciale 'Ornella senza fine' di 'Che tempo che fa' ha incollato allo schermo 1.702.000 raggiungendo il 10,5% di share.

Fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Report' ha raccolto 1.548.000 (8,2% share) mentre Italia 1 con 'Le Iene' ha raggiunto 1.171.000 spettatori (9% share). Seguono: Rete 4 con 'Fuori dal Coro' (638.000 spettatori, 4,8% share); Rai 2 con 'Il mio regno per una farfalla' (608.000 spettatori, 3,1% share); La7 con 'The Peacemaker' (344.000 spettatori, 1,9% share); Tv8 con 'Nonno questa volta è guerra!' (297.000 spettatori, 1,6% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.876.000 spettatori (24,1% share) mentre Rai con 'Affari tuoi' ha interessato 4.468.000 spettatori (22,1% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv 18 gennaio 2026 ascolti tv ieri sera chi vuol essere milionario chi ha vinto ieri sera chi vuol essere milionario 2026
Vedi anche
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza