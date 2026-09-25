circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Racconto di una Notte' su Canale 5 vince la prima serata ﻿

Medaglia d'argento per Rai1 con il film 'Follemente'

Telecomando - (Fotogramma)
Telecomando - (Fotogramma)
25 settembre 2026 | 12.25
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

La serie 'Racconto di una Notte', in onda ieri giovedì 24 settembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 2.091.000 spettatori raggiungendo il 13,5% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con il film 'Follemente' ha incollato allo schermo 1.745.000 spettatori, pari all'11,5% di share, mentre Italia 1 con 'Le Iene' ha registrato 1.151.000 spettatori e il 10,7% di share.

Fuori dal podio troviamo Rai2. Il debutto stagionale di 'Ore 14 Sera' con la guida di Salvo Sottile ha interessato 789.000 spettatori (6,3% di share) mentre La7 con 'Piazzapulita' ha totalizzato 759.000 spettatori (6,4% di share). Subito dietro Rete 4 con 'Dritto e Rovescio' che ha raccolto 730.000 spettatori (6,5% di share). Seguono: Tv8 con 'Nations League: Olanda-Germania' (689.000 spettatori, 3,8% di share); Rai3 con 'Le Cose che Non Sai' (311.000 spettatori, 2% share) e Nove con 'Buy it Now – Mai Più Senza' (309.000 spettatori, 2% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha totalizzato 4.480.000 spettatori (23,1% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha raccolto 4.233.000 spettatori (21,7% share). Bene 'Otto e Mezzo' su La7 che ha conquistato 1.700.000 spettatori (8,7% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti ascolti tv ascolti tv ieri sera ascolti tv 24 settembre
Vedi anche
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza