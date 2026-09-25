La serie 'Racconto di una Notte', in onda ieri giovedì 24 settembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 2.091.000 spettatori raggiungendo il 13,5% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con il film 'Follemente' ha incollato allo schermo 1.745.000 spettatori, pari all'11,5% di share, mentre Italia 1 con 'Le Iene' ha registrato 1.151.000 spettatori e il 10,7% di share.

Fuori dal podio troviamo Rai2. Il debutto stagionale di 'Ore 14 Sera' con la guida di Salvo Sottile ha interessato 789.000 spettatori (6,3% di share) mentre La7 con 'Piazzapulita' ha totalizzato 759.000 spettatori (6,4% di share). Subito dietro Rete 4 con 'Dritto e Rovescio' che ha raccolto 730.000 spettatori (6,5% di share). Seguono: Tv8 con 'Nations League: Olanda-Germania' (689.000 spettatori, 3,8% di share); Rai3 con 'Le Cose che Non Sai' (311.000 spettatori, 2% share) e Nove con 'Buy it Now – Mai Più Senza' (309.000 spettatori, 2% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha totalizzato 4.480.000 spettatori (23,1% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha raccolto 4.233.000 spettatori (21,7% share). Bene 'Otto e Mezzo' su La7 che ha conquistato 1.700.000 spettatori (8,7% share).