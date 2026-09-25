Medaglia d'argento per Rai1 con il film 'Follemente'
La serie 'Racconto di una Notte', in onda ieri giovedì 24 settembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 2.091.000 spettatori raggiungendo il 13,5% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con il film 'Follemente' ha incollato allo schermo 1.745.000 spettatori, pari all'11,5% di share, mentre Italia 1 con 'Le Iene' ha registrato 1.151.000 spettatori e il 10,7% di share.
Fuori dal podio troviamo Rai2. Il debutto stagionale di 'Ore 14 Sera' con la guida di Salvo Sottile ha interessato 789.000 spettatori (6,3% di share) mentre La7 con 'Piazzapulita' ha totalizzato 759.000 spettatori (6,4% di share). Subito dietro Rete 4 con 'Dritto e Rovescio' che ha raccolto 730.000 spettatori (6,5% di share). Seguono: Tv8 con 'Nations League: Olanda-Germania' (689.000 spettatori, 3,8% di share); Rai3 con 'Le Cose che Non Sai' (311.000 spettatori, 2% share) e Nove con 'Buy it Now – Mai Più Senza' (309.000 spettatori, 2% share).
In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha totalizzato 4.480.000 spettatori (23,1% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha raccolto 4.233.000 spettatori (21,7% share). Bene 'Otto e Mezzo' su La7 che ha conquistato 1.700.000 spettatori (8,7% share).