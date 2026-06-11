In access prime time la sfida è stata vinta da 'La Ruota della Fortuna' che ha realizzato 4.427.000 spettatori

Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, 'Super Karaoke', in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 2.094.000 spettatori e il 19,6% di share. Su Rai1 la la docufiction 'Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro' ha incollato allo schero 1.551.000 spettatori e il 10,6% di share mentre l'appuntamento fisso con 'Chi l'ha visto?' su Rai3 ha registrato 1.267.000 spettatori e il 9,3% di share.

Fuori dal podio troviamo 'Lezioni di Mafie' su La7 con 679.000 spettatori (4, 6% share) mentre Rai2 con 'La Sottile Linea della Vendetta' ha interessato 662.000 spettatori (4,4% share). Seguono: Italia 1 con 'L'assassino' (572.000 spettatori, 4,4% share); Rete 4 con 'Realpolitik' (521.000 spettatori, 4,7% share); Nove con 'Femmine contro maschi' (474.000 spettatori, 3,3% share) e Tv8 con 'Quattro Matrimoni' (418.000 spettatori, 3,2% share).

L'access prime time

In access prime time la sfida è stata vinta da 'La Ruota della Fortuna' che ha realizzato 4.427.000 spettatori (24,7%) mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 è arrivato a 4.139.000 spettatori (23% share).