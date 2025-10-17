circle x black
Ascolti tv 16 ottobre, La Ricetta della Felicità su Rai1 vince prima serata con 3 milioni di spettatori

La 'Ruota' di Scotti al timone dell'Access prime time con sempre prima con 5.156.000 di telespettatori e il 25.3% di share

Ascolti tv - Fotogramma
17 ottobre 2025 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La Ricetta della Felicità' chiude la stagione, con l'ultima puntata della serie di Rai1, al primo posto negli ascolti di prima serata che ieri sera, giovedì 16 ottobre, hanno totalizzato 3.048.000 spettatori pari al 19.4% di share, seguita da 'Io Canto Family' su Canale 5 che ha registrato 1.899.000 spettatori con uno share del 14%. Terza posizione per 'Piazzapulita' su La7 che ottiene uno share del 6.8% per un totale di 902.000 spettatori.

Fuori dal podio, share del 6,4% sia per 'Peppermint - L’angelo della vendetta' su Italia1 (1.118.000) sia per 'Ore 14 Sera' su Rai2 (837.000 spettatori), che per il ritorno di Geppi Cucciari con la sua 'Splendida Cornice' (991.000 spettatori). Su Rete4 'Dritto e Rovescio' totalizza 683.000 spettatori e il 5.4% di share, seguito da 'Sinceramente Persia – One Milf Show' sul Nove con 378.000 spettatori e il 2.3%, mentre su Tv8 '2012' ottiene 253.000 spettatori (1.7%).

L'Access Prime Time è ancora di Gerry Scotti con la sua 'Ruota della Fortuna' che ha totalizzato ben 5.156.000 di telespettatori e il 25.3% di share, seguito agli 'Affari Tuoi' di Stefano De Martino che è stato visto da 4.770.000 di spettatori per uno share del 23.3%. Su Rai1 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa ottiene il 20.2% di share per 3.874.000 di telespettatori.

