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Ascolti tv, dopo effetto curiosità per prima puntata cala Report: Belgio-Italia domina prime time

'Affari Tuoi' non è andato in onda per lasciare spazio a 'Nations League – Pre partita' che conquista il 30,2%

I conduttori di Report - Ipa/Fotogramma
I conduttori di Report - Ipa/Fotogramma
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16 novembre 2026 | 11.36
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Ascolti alle stelle in prima serata su Rai1 per la Nazionale di calcio, mentre cala Report. La diretta della partita di Nations League 'Belgio – Italia' ha vinto la prima serata di ieri, 15 novembre, raggiungendo il 39,2% di share e 8.006.000 spettatori. Su Canale 5, il serial turco 'Racconto di una notte' ha conquistato 1.674.000 spettatori e l'11,4%. Sul Nove, 'Che tempo che fa' ha intrattenuto 1.497.000 spettatori, pari al 7,9%. Su Italia1, 'Le Iene presentano: Inside' ha totalizzato 1.142.000 spettatori e il 10,4%.

Dopo l'effetto curiosità per la prima puntata (che era stata seguita da 1.182.000 spettatori con il 6,6%) con il debutto della nuova conduzione affidata a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, 'Report' su Rai3 è stato seguito da 876.000 spettatori (4,5%), mentre su Rete 4 'Fuori dal coro' ha totalizzato 678.000 spettatori con il 5,4%. Su Rai2 la serie 'The Rookie' ha interessato 459.000 spettatori con il primo episodio (2,18%), saliti a 492.000 con il secondo (2,58%) e a 494.000 con il terzo (3,55%). Su La7 'House of Trump – Un K.O. per Donald' ha raccolto 361.000 spettatori e il 2,2%, mentre su Tv8 il film 'Mia moglie per finta' ha ottenuto 308.000 spettatori con l'1,9%.

Nell'access prime time, Stefano De Martino con 'Affari Tuoi' non è andato in onda per lasciare spazio a 'Nations League – Pre partita', seguito da 6.009.000 spettatori e il 30,2%. Su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha invece totalizzato 4.115.000 spettatori pari al 19,4%.

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