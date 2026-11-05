Il primo appuntamento con la serie televisiva 'Viola come il Mare 3', in onda ieri mercoledì 4 novembre su Canale 5, ha vinto la sfida del prime time con 2.380.000 spettatori, registrando il 17% di share. Medaglia d'argento per Rai1 che con 'Insieme – La Forza che Unisce' ha registrato 1.522.000 spettatori e il 10,6% di share mentre La7 con 'Una Giornata Particolare' ha incollato allo schermo 1.339.000 spettatori, pari all'8.8% di share, segnando il record per la trasmissione condotta da Aldo Cazzullo.

Fuori dal podio troviamo 'Chi l'ha visto?' su Rai3 con 1.059.000 spettatori (7,2% share) mentre Italia 1 – con 'Red Sparrow' ha interessato 833.000 spettatori (5,6% share). Seguono: Nove con 'Il Tavolo di Che Tempo Che Fa' con 745.000 spettatori (5% share); Tv8 con 'Champions League: Lipsia-Manchester City' con 577.000 spettatori (3,2% share); Rete 4 con 'È Sempre Cartabianca' (574.000 spettatori, 5% share) e Rai 2 con 'Patù – La Passione delle Idee' (248.000 spettatori, 2% share).

In access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 ha totalizzato 4.306.000 spettatori (22% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.097.000 spettatori (21,1% share). Da segnalare la performance di 'Otto e Mezzo' su La7. Il programma condotto da Lilli Gruber ha conquistato 2.161.000 spettatori e il 10,9% di share.