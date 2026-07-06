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Ascolti tv, Brasile-Norvegia vince prime time con 42% di share

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' conquista il 24,8%

Brasile vs Norvegia - fotogramma/ipa
Brasile vs Norvegia - fotogramma/ipa
06 luglio 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali di Calcio 2026 hanno vinto la prima serata di ieri, 5 luglio, con il 42% di share con il match Brasile-Norvegia che ha incollato allo schermo 5.737.000 spettatori. Su Canale 5, 'Racconto di una Notte' ha conquistato 1.580.000 spettatori con uno share del 12,3%. Su Rai3, 'Presadiretta' ha radunato 790.000 spettatori, pari al 5,3%.

Su Italia 1, 'La rivolta delle ex' ha intrattenuto 692.000 spettatori, pari al 4,7%. Su Rai2 'Elsbeth' ha totalizzato 561.000 spettatori e il 3,7%. Su La7 'House of Trump – Affari di Famiglia' ha segnato 401.000 spettatori e il 2,6%. Su Rete 4, 'Delitti ai Caraibi' ha ottenuto 400.000 spettatori e il 2,6%, mentre su Tv8 la replica di 'Italia’s Got Talent 373.000 spettatori e il 2,5%. Infine, sul Nove 'I corti di Aldo, Giovanni e GIacomo' sono stati visti da 351.000 spettatori, pari al 2,3%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 3.717.000 spettatori e il 24,8%, mentre su Rai1 la replica di 'Affari tuoi' 3.050.000 spettatori e il 20,5%.

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Mondiali di Calcio 2026 ascolti TV share
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