Il varietà condotto da Carlo Conti, 'Tale e Quale show', in onda ieri 11 novembre su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 3.112.000 spettatori, pari al 22,8% di share. Medaglia d'argento per la fiction Mediaset, 'Viola come il Mare 3' che ha conquistato 1.970.000 spettatori pari al 14% di share mentre il programma di Aldo Cazzullo, 'Una Giornata Particolare' su La7 ha segnato un nuovo record di share per la trasmissione (9,12%) raggiungendo 1.295.200 spettatori.

Fuori dal podio

Fuori dal podio troviamo 'Chi l'ha visto?' su Rai3 con 963.000 spettatori (6,6% share) mentre 'La guerra di domani' su Italia 1 ha totalizzato 886.000 spettatori (5,8% share). Seguono: Nove con 'Il Tavolo di Che Tempo Che Fa' (651.000 spettatori, 4,2% share); Rete4 con 'È Sempre Cartabianca' (612.000 spettatori, 5,1% di share); Tv8 con '4 Ristoranti' (350.000 spettatori, 2,5% share) e Rai2 con 'Patù – La Passione delle Idee' (239.000 spettatori, 1,6% share).

Affari Tuoi batte La Ruota

In access prime time Rai1 batte Canale 5. 'Affari Tuoi' ha totalizzato 4.860.000 spettatori (24,7% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.249.000 spettatori (21,7% share). Da segnalare l'ottimo risultato di La7 che con 'Otto e mezzo' ha raggiunto 1.998.150 di spettatori e il 10,11% di share.