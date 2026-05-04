circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, Rai1 accorcia prime time e vince con 'Roberta Valente' e 'Affari Tuoi'

'Affari Tuoi', che ottiene 3.563.000 spettatori e il 19.3% nella presentazione di 5 minuti e 4.731.000 spettatori con il 24.7% nel programma

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
04 maggio 2026 | 11.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova formula del prime time accorciato, con un solo episodio della fiction 'Roberta Valente – Notaio in Sorrento' invece di due (stessa cosa dovrebbe fare domani Canale 5 con 'I Cesaroni'), giova a Rai1 che si aggiudica il migliore risultato tra i programmi di prima serata, con 3.423.000 spettatori e il 19.7% di share. Al secondo posto, 'Racconto di una Notte' su Canale 5, con 1.579.000 spettatori e l’11.6% di share. Terza posizione per 'Report' su Rai3 che ottiene 1.476.000 spettatori e il 7.7% nella presentazione, 1.854.000 spettatori il 10.3% nel programma vero e proprio e 1.315.000 spettatori e il 9.2% con 'Report Plus'.

CTA

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.322.000 spettatori e il 7.5%, per la trasmissione, e 722.000 spettatori con il 7.1%, nella parte chiamata 'Il Tavolo'), il Gran Premio di Formula 1 su Tv8 (1.108.000 spettatori, share 7.2%), 'Zelig On' su Italia 1 (968.000 spettatori, share 6.7%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (735.000 spettatori, share 6.1%), 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Rai2 (552.000 spettatori, share 3%), 'House of Trump – Il Maga Complotto' su La7 (355.000 spettatori, share 2%).

Vittoria di Rai1 anche nell'access con 'Affari Tuoi', che ottiene 3.563.000 spettatori e il 19.3% nella presentazione di 5 minuti e 4.731.000 spettatori con il 24.7% nel programma, mentre su Canale5, 'Gira La Ruota della Fortuna' di 8 minuti registra 3.514.000 spettatori e il 19.1%) e 'La Ruota della Fortuna' conquista 4.396.000 spettatori e il 22.7%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv Rai1 prime time Roberta Valente Affari Tuoi
Vedi anche
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza