Ascolti tv, 'The Voice Generations' conquista il prime time

'La Ruota della Fortuna' al 28,8% di share

Ascolti tv - Fotogramma
07 marzo 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il ritorno di 'The Voice Generations' condotto da Antonella Clerici seguito da 2.595.000 telespettatori (share del 18,7%). Secondo gradino del podio per Canale5 'Io Sono Farah' che ha ottenuto 1.829.000 telespettatori e uno share del 14,7%. Terzo posto per Italia1 con 'Top Gun – Maverick' che ha totalizzato 1.531.000 telespettatori e il 9,7%.

Fuori dal podio su Retequattro il programma 'Quarto Grado' è stato visto da 1.097.000 telespettatori (share dell'8,5%) mentre sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha interessato 1.002.000 telespettatori pari al 5,6% di share. Su La7, poi, 'Propaganda Live' ha realizzato 858.000 telespettatori e il 6,3% mentre su Rai3 'La Pelle del Mondo' ha registrato 661.000 telespettatori e il 3,9%. Su Rai2, invece, 'House of Gucci' ha ottenuto 555.000 telespettatori e uno share del 3,6% mentre su Tv8 'MasterChef' ha interessato 326.000 telespettatori (2,2% di share).

Nell'access prime time su Canale5 'La Ruota della Fortuna' è stata seguita da 5.596.000 telespettatori (share del 28,8%) mentre sulla rete ammiraglia della Rai la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha raggiunto 3.261.000 telespettatori (share del 17%).

