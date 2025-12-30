circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, vince 'Se fossi te' su Rai1

Per la fiction 3.104.000 spettatori e il 20,8% di share

Telecomando (Foto )
Telecomando (Foto 123Rf)
30 dicembre 2025 | 12.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction 'Se fossi te', in onda ieri 29 dicembre su Rai1, vince la sfida della prima serata con 3.104.000 spettatori, raggiungendo il 20,8% di share. Medaglia d'argento per 'Ennio Doris - C’è anche domani' su Canale 5 che ha raccolto 1.386.000 spettatori con uno share del 9,8% mentre su Rete 4 'Non ci resta che piangere' ha totalizzato 997.000 spettatori (6,3% share).

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con 'Will Hunting - Genio ribelle' che ha incollato davanti al video 984.000 spettatori (6,2% share) mentre 'Vita da gatto' su Rai3 ha segnato 723.000 spettatori (4% share). A seguire: Nove con 'Cash or Trash - Il Natale dei Tesori' (691.000 spettatori, 4,4% share); La7 con 'La Torre di Babele' (670.000 spettatori, 3,6% share); Rai2 con 'Il Collegio' (505.000 spettatori, 3,5% share); Tv8 con 'I tre moschettieri - D’Artagnan' (452.000 spettatori, 2,9% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raggiunto 5.183.000 spettatori (25,9% share) mentre 'Affari tuoi' su Rai1 ha interessato 4.716.000 spettatori (23,4% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv ieri sera ascolti tv 29 dicembre se fossi te la ruota della fortuna affari tuoi
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza