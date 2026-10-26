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Asia Argento, addio tatuaggi: "Errore di gioventù, i miei me l'avevano detto..."

L'attrice ha deciso di rimuovere i suoi tatuaggi

Asia Argento - Instagram
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26 ottobre 2026 | 12.59
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Asia Argento rimuove i suoi tatuaggi. L'attrice ha deciso di sottoporsi all'operazione con il laser per rimuovere i tatuaggi che per anni ne hanno caratterizzato l'immagine. Una scelta che è stata condivisa in un video Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale del professor Gaspare Reina.

"Volevamo far vedere questa operazione incredibile che sta facendo Gaspare con il mio corpo e la mia vita", ha detto Argento mostrando le braccia, "sto togliendo tutti i tatuaggi". "Non lo avrei mai detto a 51 anni di desiderare di togliere una cosa che mi ha così caratterizzato. È stato grazie a Gaspare che ho iniziato, partendo dalle mani stiamo salendo piano piano", ha raccontato l'attrice.

"Mia madre me l’aveva detto, mio padre me l’aveva detto. È stato un errore di gioventù", ha raccontato pentita Argento, "È molto doloroso, anche psicologicamente. Pensavo che i tatuaggi fossero una parte di me, mentre ora…".

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